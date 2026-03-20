28-latek zatrzymany na gorącym uczynku podczas próby oszustwa „na policjanta” Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który w Tarnowie Opolskim próbował oszukać seniorkę. Mężczyzna podszywając się pod funkcjonariusza usiłował wyłudzić pieniądze, jednak został zatrzymany na gorącym uczynku. Na czas prowadzonego postępowania 28-latek został objęty policyjnym dozorem. Teraz grozi kara mu do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy wsparciu policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu zatrzymali 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, który 16 marca w Tarnowie Opolski działał metodą oszustwa „na policjanta”. Mężczyzna, realizując wcześniej przygotowany scenariusz oszustwa, próbował odebrać od seniorki pieniądze.

Oszust, podszywając się pod funkcjonariusza policji, usiłował wywołać u pokrzywdzonej fałszywe przekonanie o prowadzonych czynnościach służbowych mających na celu ochronę jej środków finansowych.

Dzięki podjętym działaniom operacyjnym kryminalnych 28-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, w momencie próby odbioru pieniędzy. Następnie został przewieziony do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego.

Na czas trwającego postępowania wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w tajnych akcjach;

banki nie wymagają przelewów na „konta techniczne”;

nie wolno podawać przez telefon haseł, kodów PIN ani informacji o stanie konta;

w razie wątpliwości należy rozłączyć się i samodzielnie skontaktować z bankiem lub Policją;

widząc osobę wykonującą podejrzane polecenia przy bankomacie, należy reagować i powiadomić służby.