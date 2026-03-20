Ten sam scenariusz, dwa telefony, jedno zatrzymanie - oszust w rękach kieleckich policjantów Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Najpierw próba oszustwa na 97-latku zakończona fiaskiem, chwilę później skuteczne oszustwo 92-letniej seniorki. Obie sprawy łączy ten sam sprawca, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policjantów z Kielc. 32-latek, któremu teraz grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres najbliższych 3 miesięcy.

Kieleccy policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Do obu zdarzeń doszło tego samego dnia, a przestępcy działali według identycznego schematu - wykorzystując zaufanie i wiek swoich ofiar.

Najpierw oszuści zadzwonili do 97-letniego mieszkańca Kielc. Rozmówca podający się za pracownika poczty, a następnie kobieta przedstawiająca się jako policjantka próbowali przekonać seniora, że jego pieniądze są zagrożone. Mężczyzna miał spakować oszczędności i wyrzucić je przez balkon. 97-latek początkowo zastosował się do poleceń, jednak w porę nabrał podejrzeń. Zamiast pieniędzy do saszetki włożył książki i gazety. Dzięki swojej czujności nie stracił żadnych środków, a przestępcy zostali wprowadzeni w błąd.

Niestety, kilka godzin później oszuści skontaktowali się z 92-letnią kobietą. W tym przypadku scenariusz zakończył się inaczej. Seniorka, przekonana o autentyczności rozmówców, przekazała 7100 złotych mężczyźnie, który pojawił się pod jej mieszkaniem.

Od razu sprawą zajęli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dzięki skoordynowanym działaniom 32-letni mieszkaniec Kielc został zatrzymany tuż po odebraniu pieniędzy. Policjanci odzyskali całą kwotę oraz zabezpieczyli telefon komórkowy należący do podejrzanego.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy - śledczy sprawdzają jego udział w innych podobnych przestępstwach.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 32-latka na okres najbliższych 3 miesięcy. Za tego typu przestępstwo ustawodawca przewidział karę do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / mw)

Na nagraniu widać jak funkcjonariusze Policji wyprowadzają zatrzymanego mężczyznę i wsadzają go do radiowozu.