Odpowie za nielegalne posiadanie egzotycznych zwierząt Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Za nielegalne pozyskanie zwierząt objętych ochroną gatunkową odpowie 22-latek z bydgoskich Kapuścisk. W mieszkaniu mężczyzny policjanci ujawnili egzotyczne węże - dwa pytony królewskie oraz boa cesarskiego. Bydgoszczanin nie dopełnił obowiązku rejestracji gadów, co jest wymagane na terenie naszego kraju, ani też nie miał dokumentacji i historii ich pochodzenia. W świetle prawa jest to przestępstwo.

Cała historia zaczęła się od zgłoszenia dotyczącego sprawowania opieki nad psem, który w mieszkaniu na bydgoskich Kapuściskach miał skomleć i piszczeć. Skierowani na miejsce policjanci z bydgoskich Wyżyn zapukali do drzwi lokalu, które otworzył im 22-latek. Gdy weszli do środka zastali tam zarówno psa jak i inne zwierzęta.

Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciły trzy terraria, a w nich dwa pytony królewskie oraz boa cesarski zwany imperatorem, na które wymagane są zezwolenia. Z uwagi na brak rejestracji posiadanych gadów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz brak dokumentacji i historii ich pochodzenia policjanci zatrzymali 22-latka i przewieźli do komisariatu.

Ponadto funkcjonariusze o przyjazd na miejsce interwencji poprosili biegłą z dziedziny weterynarii i dobrostanu zwierząt. Po oględzinach wszystkich zwierząt nie stwierdziła ona uchybień co do ich stanu i sprawowania nad nimi opieki przez właściciela.

Jednakże mężczyzna dobrowolnie zrzekł się gadów na rzecz schroniska, gdzie te zostały przetransportowane przez jego pracownika.

Natomiast bydgoszczanin usłyszał zarzut w oparciu o ustawę o ochronie przyrody i artykuł związany z nielegalnym pozyskiwaniem roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Za tego typu przestępstwo ustawodawca przewidział karę do 5 lat pozbawienia wolności.