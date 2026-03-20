Blisko 160 zarzutów korupcyjnych usłyszał terapeuta leczenia uzależnień Data publikacji 20.03.2026 Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu zatrzymali terapeutę uzależnień, który brał udział w przestępczym procederze dotyczącym wystawiania recept na leki fentanylowe i opioidowe. 58-letni mężczyzna jest kolejną z osób zatrzymanych w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław Psie Pole śledztwem. Nieuczciwemu terapeucie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław Psie Pole prowadzi śledztwo dotyczące wystawiania recept na leki fentanylowe i opioidowe. W toku czynności policjanci zatrzymali kolejną osobę - 58-letniego terapeutę leczenia uzależnień. Jak ustalili śledczy przestępczy proceder, w który uwikłany był nieuczciwy terapeuta trwał od stycznia 2022 roku do lipca 2025 roku.

Na podstawie zebranych materiałów terapeuta usłyszał, aż 156 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych, tj. czyn z art. 229 § 3 Kodeksu karnego.

Za popełnione czyny sprawcy grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Terapeuta został tymczasowo aresztowany.

Jednak na tym czynności się nie kończą, sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Osoby, które mają wiedzę i uczestniczyły w procederze uzyskiwania fikcyjnych recept na siebie lub inne osoby w celu uzyskania leków opioidowych na terenie Wrocławia, i okolic, a poinformują o tym organy ścigania Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu, czy prokuraturę, zanim organy te pozyskają w tym zakresie wiedzę, nie podlegają odpowiedzialności karnej, zgodnie z przepisem artykułu 229 § 6 Kodeksu karnego.

(KWP we Wrocławiu / kp)