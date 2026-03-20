Interwencja służb w związku z pożarem w powiecie krakowskim Data publikacji 20.03.2026 14 marca br., funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który spowodował pożar swojej drewutni, a ogień rozprzestrzenił się obejmując również garaż, a następnie dom sąsiadów.

14 marca br., mieszkaniec Zabierzowa sprzątał swoją działkę. Po południu mężczyzna rozpalił ognisko chcąc spalić zebrane gałęzie. Po chwili pozostawił rozpalony ogień bez nadzoru i poszedł do znajdującego się nieopodal domu. W tym czasie policjant Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, patrolowali pobliski teren, podczas przejazdu radiowozem zauważyli gęste kłęby dymu unoszące się nad jedną z posesji.

Niezwłocznie wezwali służby. Ogień postępował w błyskawicznym tempie. Po chwili palił się już garaż i dom sąsiadów. Z relacji mieszkańców wynikało, że w domu może przebywać kobieta z dzieckiem. Policjant wspólnie z żołnierzem WOT, nie zastanawiając się wbiegli do płonącego budynku, żeby to sprawdzić. W środku, szczęsliwie, nikogo nie było. Po chwili na miejsce przybyła straż pożarna, która przystąpiła do akcji gaśniczej. 36-latek, który rozpalił ognisko i pozostawił je bez nadzoru, zorientował się, że coś się dzieje dopiero w momencie gdy usłyszał dźwięk syren.

Niewątpliwie błyskawiczna reakcja policjanta, sprawdzenie domu i terenu oraz szybkie wezwanie straży pożarnej zapobiegły dalszemu rozprzestrzenieniu się ognia. W związku ze sprawą zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z powstaniem pożaru.

Pamiętajmy!

Pozostawienie ognia bez nadzoru to jedno z najbardziej niebezpiecznych zachowań, które niesie ze sobą poważne ryzyko pożaru, zagrożenie dla życia i zdrowia oraz surowe konsekwencje prawne.

Skutki pozostawienia ognia bez nadzoru:

Wysokie ryzyko pożaru: Wiatr może przenieść ogień z ogniska lub grilla na pobliskie drzewa, budynki lub suchą trawę.

Zagrożenie dla zdrowia i życia: Nieopanowany ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, zagrażając ludziom i zwierzętom.

Straty materialne: Zniszczenie mienia, domów, lasów, co wiąże się z ogromnymi kosztami finansowymi.

Jednocześnie przypominamy o zakazie wypalania traw!