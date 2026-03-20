Wyłudził 30 000 zł. Został zatrzymany przez krakowskich policjantów Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który oszukał młodych sprzedawców sklepów, w jednej z sieci handlowych. Wyłudził od nich łącznie ponad 30 000 zł, wmawiając im, że w wyniku sprzedaży napoju energetycznego i e-papierosa jego nieletniemu bratu, ten trafił do szpitala, a następnie zmarł. Oszustowi grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

18 marca br., policjanci z Komisariatu V w Krakowie, zatrzymali 20-latka, który wprowadzał w błąd sprzedawców sklepów spożywczych jednej z sieci handlowych i wyłudzał od nich pieniądze. Oszust przyjął modus operandi, który polegał na tym, że wchodził do sklepu, a następnie wybierał młodych sprzedawców i informował, że ci kilka dni wcześniej sprzedali jego nieletniemu bratu napój energetyczny i e-papierosa, w następstwie użycia tych substancji trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Sprzedawcy informowani przez 20-latka o potrzebie pokrycia kosztów pogrzebu jego brata, a także przestraszeni wizją poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z jego instrukcjami przelewali na wskazane przez niego konta pieniądze, tracąc przez to łącznie ponad 30 000 tysięcy złotych. 20-latek przyznał się do oszustwa i w komisariacie złożył wyjaśnienia w tej sprawie. W związku z przestępstwem, którego się dopuścił usłyszał zarzuty oszustwa, za co grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym, że mężczyzna działał na terenie całego Krakowa możliwe jest, że więcej osób padło jego ofiarą. Dlatego apelujemy, aby osoby poszkodowane jego działalnością zgłaszały się do Komisariatu Policji V w Krakowie.