Detonacja ładunku wybuchowego na terenie Wrocławia - podejrzany w rękach dolnośląskich policjantów
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o wytworzenie i zdetonowanie ładunków wybuchowych na terenie jednej z dzielnic Wrocławia. Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym policjanci zapobiegli potencjalnemu zagrożeniu, a w trakcie realizacji zabezpieczyli również narkotyki, materiały do produkcji ładunków wybuchowych oraz dwie sztuki samodzielnie wykonanej broni palnej.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na początku marca na terenie jednej z dzielnic Wrocławia gdzie, jak ustalili funkcjonariusze, miała miejsce celowa detonacja ładunku wybuchowego. Na szczęście w wyniku wybuchu nie doszło do zagrożenia życia ani zdrowia mieszkańców, a także nie odnotowano strat w mieniu.
Natychmiast po uzyskaniu informacji o zdarzeniu funkcjonariusze z wydziału kryminalnego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej przystąpili do intensywnych działań operacyjnych. W wyniku pracy policjantów zidentyfikowano i zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tą sprawą.
W toku dalszych czynności w pomieszczeniach gospodarczych należących do zatrzymanego mundurowi zabezpieczyli różnego rodzaju środki odurzające, prekursory służące do wytwarzania materiałów wybuchowych, a także dwie sztuki samodzielnie wykonanej broni palnej.
Jednak to nie wszystko, co miał na sumieniu 39-latek. W trakcie dynamicznego zatrzymania mężczyzna kierował autem. Jak się okazało podczas dalszych czynności, nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę, ponieważ posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, wstępne badanie wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. 39-latkoei została pobrana krew do dalszych badań.
Zatrzymany usłyszał już szereg zarzutów, w tym m.in. dotyczących niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, nielegalnego posiadania broni, wytwarzania i posiadania materiałów wybuchowych oraz posiadania narkotyków. Grozić mu może teraz kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
(KWP we Wrocłąwiu / mw)
Film Detonacja ładunku wybuchowego na terenie Wrocławia - podejrzany w rękach dolnośląskich policjantów
