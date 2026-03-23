Kolejne seniorki ofiarami oszustw metodą „na lekarza" Data publikacji 23.03.2026 Ostrzegamy przed oszustami, którzy podając się za lekarzy próbują wyłudzić od seniorów pieniądze. W weekend na Lubelszczyźnie doszło do dwóch takich oszustw. Zmanipulowane seniorki, by ratować rzekomo zagrożone życie swoich bliskich, przekazały bezpośrednio oszustom swoje oszczędności. Łącznie straciły blisko 300 tys. zł. Apelujemy o wzmożoną czujność w kontaktach z nieznajomymi.

Schemat działania przestępców wykorzystujących metodę „na lekarza” jest zawsze bardzo podobny. Oszuści wymyślają legendę i dzwonią do starszych osób. Podają się za dyrektorów szpitali czy lekarzy, bądź za członków rodziny i w rozmowie telefonicznej opowiadają o ciężko chorej osobie najbliższej - synu, córce lub siostrze. Przestępcy żądają dużych sum, często też wypytują o posiadane pieniądze czy kosztowności, które mają sfinansować przeprowadzenie pilnej operacji albo zakup drogich lekarstw.

Tą metodą zostały oszukane dwie seniorki z Lubelszczyzny i straciły łącznie blisko 300 tysięcy złotych. Starsze kobiety najpierw odebrały telefon i rozmawiały z osobą podającą się za lekarza. Podczas rozmowy zostały zmanipulowane i uwierzyły w legendę o ciężko chorej córce i siostrze, na których leczenie potrzebne są pieniądze. W efekcie seniorki przygotowały wszystkie swoje oszczędności i przekazały oszustom, którzy przyszli bezpośrednio do ich mieszkań.

Przypominamy, że tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić nas przed oszustami. Apelujemy o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, którzy dzwoniąc podają się za lekarzy, dyrektorów szpitali, członków rodziny czy też za policjantów. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy bądź innych wartościowych rzeczy, jak najszybciej skontaktujmy się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, czy rzeczywiście osoba ta zwracała się do nas z prośbą i uchroni nas przed oszustwem.