Policjanci zatrzymali sprawcę usiłowania zabójstwa 18-latka Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa poprzez oddanie strzału w kierunku innego człowieka. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Sprawca próbował ukryć się setki kilometrów od miejsca zdarzenia – został namierzony w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło 8 marca br. w rejonie Borku Fałęckiego w Krakowie. Na jednym z boisk sportowych przebywała grupa młodych mężczyzn. W pewnej chwili w pobliże boiska podjechał na hulajnodze inny mężczyzna. Między nim a jedną z osób przebywających na orliku doszło do kłótni, podczas której napastnik przebywający na obiekcie sportowym wyciągnął przedmiot przypominający broń i oddał strzał w kierunku mężczyzny na hulajnodze. Strzał okazał się celny, poszkodowany został raniony w głowę, ale zdołał oddalić się z miejsca zdarzenia. Rannego 18-latka zauważyli przechodnie, którzy wezwali na miejsce pogotowanie ratunkowe. Pogotowie zabrało go do jednego z krakowskich szpitali, gdzie mężczyzna przeszedł operację. Lekarze wyciągnęli z jego głowy pocisk, który teraz badają specjaliści z laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie.

Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, którzy pod nadzorem prokuratury przez całą noc zabezpieczali ślady. Przez kolejne dni w poszukiwania mężczyzny zaangażowani byli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie. W trakcie prowadzonego śledztwa pracujący nad sprawą funkcjonariusze wytypowali szereg miejsc na terenie Krakowa, gdzie mógł ukrywać się sprawca usiłowania zabójstwa. W jednym z nich, w wynajmowanym mieszkaniu, śledczy zatrzymali cztery osoby - dwie młode kobiety i dwóch mężczyzn.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 1,5 kg narkotyków (marihuanę i mefedron) oraz 3 sztuki broni czarnoprochowej. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany do odbycia kary więzienia więc po czynnościach został aresztowany.

Poszukiwania sprawcy brutalnego ataku nadal trwały. Na pewnym etapie do sprawy włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzięki współpracy między jednostkami, dokładnej analizie zebranych informacji i ustaleniom policjantów operacyjnych wytypowano gdzie dokładnie znajduje się poszukiwany mężczyzna. Okazało się, że 19-latek przemierzył kilkaset kilometrów jadąc na drugi koniec Polski, gdzie znalazł kryjówkę u swoich znajomych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w środę pojawili się w wytypowanym miejscu w Szczecinie. Tam doszło do zatrzymania 19-latka narodowości romskiej. Młody człowiek został przewieziony do Krakowa, gdzie został doprowadzony do prokuratury Kraków-Podgórze. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i został decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

(KWP w Krakowie / mw)

