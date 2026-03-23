Odpowiedzą za oszustwo kredytowe Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną po informacji o próbie wyłudzenia kredytu mieszkaniowego w jednym z banków zatrzymali dwie osoby, które przedłożyły pracownikowi placówki stwierdzające nieprawdę księgi przychodów i rozchodów z prowadzenia działalności gospodarczej. Próbująca wyłudzić kredyt 31-letnia obywatelka Białorusi i pośrednik kredytowy usłyszeli zarzut oszustwa kredytowego działając wspólnie i w porozumieniu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji ustalili, że w jednym z banków na terenie Warszawy może dojść do próby wyłudzenia kredytu mieszkaniowego w wysokości 535 tysięcy złotych.

Według wiedzy policjantów 31-letnia obywatelka Białorusi, chcąc uzyskać kredyt, załączyła do wniosku sfałszowane księgi przychodów i rozchodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota uzyskiwanych przychodów i dochodów została we wniosku znacznie zawyżona.

W trakcie wykonywanych czynności policjanci, którzy pracowali nad sprawą ustalili, że dokument w imieniu 31-latki złożył w banku pośrednik kredytowy.

Oboje podejrzewani wpadli, kiedy pojawili się w banku, aby dokonać ostatnich formalności i podpisać umowę kredytu hipotecznego.

Zatrzymani zostali osadzeni w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV. Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych przez tamtejszych policjantów 31-latka i 34-latek usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego działając wspólnie i w porozumieniu. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

