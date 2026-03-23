Czołowo na radiowóz – kierowca jechał pod prąd drogą S3 Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj W sobotę, na drodze ekspresowej S3 na wysokości miejscowości Ostromice, policjanci ruchu drogowego ujawnili skrajnie niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem osobowym, który poruszał się drogą ekspresową pod prąd. Kierujący, obywatel Niemiec, jechał w kierunku nadjeżdżającego radiowozu, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Kierujący tłumaczył policjantom, że nie zauważył, że porusza się niewłaściwą jezdnią i jedzie pod prąd drogą ekspresową.

Za popełnione wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktami karnymi.

Przypominamy, że jazda pod prąd na drodze ekspresowej lub autostradzie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze i bardzo często prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W przypadku pomyłki i wjazdu pod prąd należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne i skontaktować się z numerem alarmowym 112, oczekując na pomoc służb.

Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej uwagi, obserwowanie oznakowania drogowego oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Chwila nieuwagi lub zlekceważenie znaków może doprowadzić do tragedii.

(KWP w Szczecinie /aw)