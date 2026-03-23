Czujność po służbie doprowadziła do zatrzymania kierującej pod wpływem środków odurzających Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z raciborskiej drogówki, wracając do domu po służbie, zauważyli niebezpiecznie jadący pojazd marki Opel. Styl jazdy kierującej wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków. Dzięki reakcji mundurowych kobieta została zatrzymana w Turzy Śląskiej.

W minioną sobotę policjanci z wydziału ruchu drogowego w Raciborzu, wracając po zakończonej służbie do miejsca zamieszkania, zwrócili uwagę na pojazd marki Opel, którego kierowca miał wyraźny problem z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Samochód poruszał się niestabilnie, zjeżdżał do osi jezdni, wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu oraz gwałtownie zmieniał prędkość. Funkcjonariusze podejrzewając, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków, niezwłocznie powiadomili oficera dyżurnego, będąc już na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Jak się okazało, dyżurny posiadał już wcześniej zgłoszenie dotyczące tego pojazdu i podejrzenia, że kierująca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci kontynuowali jazdę za wskazanym samochodem, przekazując na bieżąco informacje o jego lokalizacji. W miejscowości Turza Śląska na ulicy Bogumińskiej pojazd został zatrzymany przez patrol wydziału ruchu drogowego z Wodzisławia Śląskiego.

Za kierownicą siedziała 22-letnia mieszkanka Wodzisławia Śląskiego. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa, jednak test na obecność środków działających podobnie do alkoholu dał wynik pozytywny. Kierującej pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Dziekujemy wszystkim osobom za czujność i odpowiedzialną postawę, a funkcjonariuszom za zaangażowanie również poza godzinami służby.

Prowadzenie pojazdu po alkoholu lub środkach działających znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Nawet niewielka ilość takich substancji może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

( KWP w Katowicach / mw)

