Wypalanie traw to śmiertelne zagrożenie – szybka reakcja policjantów zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Nieodpowiedzialne wypalanie traw wciąż stanowi poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. W sobotni wieczór policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru w dzielnicy Lipiny, gdzie natychmiast podjęli działania gaśnicze. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się ograniczyć rozwój ognia do czasu przyjazdu straży pożarnej.

W sobotę wieczorem policjanci interweniowali w dzielnicy Lipiny, gdzie doszło do pożaru traw. Mundurowi jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia i niezwłocznie przystąpili do działania. Przy użyciu gaśnicy rozpoczęli akcję gaśniczą, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia do czasu przyjazdu straży pożarnej.

Wypalanie traw to nie tylko działanie niezgodne z prawem, ale przede wszystkim skrajnie niebezpieczne. Ogień bardzo szybko wymyka się spod kontroli, szczególnie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak wiatr czy susza. Płomienie mogą przenieść się na pobliskie zabudowania, lasy, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

W wyniku pożarów traw giną zwierzęta, niszczone są siedliska przyrodnicze, a także dochodzi do zatruć powietrza. Dym ogranicza widoczność na drogach, co może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Każde takie zdarzenie angażuje również służby ratunkowe, które w tym czasie mogłyby nieść pomoc w innych sytuacjach zagrożenia życia.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i podlega karze. Zakaz ten wynika m.in. z ustawy o ochronie przyrody, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego. Osoby dopuszczające się tego procederu, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami:

grzywną nawet do 30 tys. zł za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków czy terenów przydrożnych,

za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków czy terenów przydrożnych, karą aresztu, grzywny lub nagany za nieostrożne posługiwanie się ogniem oraz wypalanie roślinności w miejscach niedozwolonych,

karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, jeżeli pożar spowoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Widząc pożar lub próbę wypalania traw, nie bądź obojętny – reaguj i powiadom odpowiednie służby. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.

