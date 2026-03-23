Wypalanie traw to śmiertelne zagrożenie – szybka reakcja policjantów zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia
Nieodpowiedzialne wypalanie traw wciąż stanowi poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. W sobotni wieczór policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru w dzielnicy Lipiny, gdzie natychmiast podjęli działania gaśnicze. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się ograniczyć rozwój ognia do czasu przyjazdu straży pożarnej.
W sobotę wieczorem policjanci interweniowali w dzielnicy Lipiny, gdzie doszło do pożaru traw. Mundurowi jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia i niezwłocznie przystąpili do działania. Przy użyciu gaśnicy rozpoczęli akcję gaśniczą, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia do czasu przyjazdu straży pożarnej.
Wypalanie traw to nie tylko działanie niezgodne z prawem, ale przede wszystkim skrajnie niebezpieczne. Ogień bardzo szybko wymyka się spod kontroli, szczególnie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak wiatr czy susza. Płomienie mogą przenieść się na pobliskie zabudowania, lasy, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
W wyniku pożarów traw giną zwierzęta, niszczone są siedliska przyrodnicze, a także dochodzi do zatruć powietrza. Dym ogranicza widoczność na drogach, co może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Każde takie zdarzenie angażuje również służby ratunkowe, które w tym czasie mogłyby nieść pomoc w innych sytuacjach zagrożenia życia.
Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i podlega karze. Zakaz ten wynika m.in. z ustawy o ochronie przyrody, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego. Osoby dopuszczające się tego procederu, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami:
- grzywną nawet do 30 tys. zł za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków czy terenów przydrożnych,
- karą aresztu, grzywny lub nagany za nieostrożne posługiwanie się ogniem oraz wypalanie roślinności w miejscach niedozwolonych,
- karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, jeżeli pożar spowoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.
Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Widząc pożar lub próbę wypalania traw, nie bądź obojętny – reaguj i powiadom odpowiednie służby. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.
Wypalanie traw to realne zagrożenie – Policja ostrzega przed skutkami nieodpowiedzialności.
(KWP w Katowicach / kc)