Oszuści wpadli na gorącym uczynku przestępstwa Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi 36-letniej kobiecie oraz 28-letniemu mężczyźnie podejrzanym o udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Oboje zostali zatrzymani na gorącym uczynku, gdy odbierali ponad 71 tysięcy złotych od 77-letniej mieszkanki Strzelina. Zostali tymczasowo aresztowani.

Do zdarzenia doszło w środę, 18 marca 2026 roku. W godzinach wieczornych dyżurny strzelińskiej komendy otrzymał informację, że seniorka od dłuższego czasu prowadzi rozmowę telefoniczną z osobą podającą się za funkcjonariusza Policji, który porusza tematy jej oszczędności.

Dzięki skutecznej współpracy policjantów wydziału kryminalnego komendy powiatowej w Strzelinie oraz funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu, zatrzymano dwoje podejrzanych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, którzy działając wspólnie i w porozumieniu odebrali od pokrzywdzonej pieniądze w wysokości ponad 71 tys. zł. Gotówka została odzyskana w całości.

Z ustaleń wynika, że do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Poinformował ją o rzekomej akcji policyjnej wymierzonej w grupę przestępczą planującą kradzież jej oszczędności. W trakcie rozmowy instruował kobietę, aby nie rozłączała się, zabezpieczyła mieszkanie i przygotowała wszystkie pieniądze.

Następnie rozmowa została „przełączona” do osoby podającej się za funkcjonariusza strzelińskiej komendy, który potwierdził autentyczność działań. W efekcie pokrzywdzona, działając pod silnym wpływem stresu, spakowała pieniądze do metalowej puszki i zgodnie z poleceniem rzekomego policjanta wyrzuciła je przez okno swojego mieszkania.

Podejrzewani zostali zatrzymani bezpośrednio po odebraniu pieniędzy i osadzeni w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Strzelinie zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Oboje usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustwa. Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie jej okoliczności oraz sprawdzają, czy podejrzani nie brali udziału w innych podobnych przestępstwach.

Przypominamy:

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach ani nie żąda przekazania pieniędzy.

Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu „zabezpieczenia” lub „załatwienia sprawy”.

W przypadku telefonu z prośbą o pilne przekazanie pieniędzy należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z bliskimi.

W razie wątpliwości należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

Pamiętajmy - czujność i zdrowy rozsądek mogą uchronić nas przed utratą oszczędności życia

(KWP we Wrocławiu / mw)