Dzielnicowy czujny także poza służbą Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w czasie pełnienia służby, ale przez całą dobę - potwierdził to dzielnicowy z sieradzkiej komendy sierżant sztabowy Dawid Bartosik, który w drodze na służbę zatrzymał osobę poszukiwaną. Reakcja naszego funkcjonariusza pokazała, że osoby uchylające się od odbycia zasądzonej kary nie mogą liczyć na bezkarność.

20 marca 2026 roku w godzinach południowych, funkcjonariusz jechał na służbę. Na ulicy Bohaterów Września w Sieradzu, zwrócił uwagę na stojącego na chodniku mężczyznę w kapturze. Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, już od pierwszej chwili podejrzewał, że może to być osoba poszukiwana. Kiedy podjechał bliżej okazało się, że jego „policyjny nos” nie zawiódł. Potwierdził, że był to znany mu osobiście 41-letni mieszkaniec Sieradza, który wcześniej wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem. Natychmiast powiadomił dyżurnego, który na miejsce skierował patrol. Policjanci przetransportowali 41- latka do sieradzkiej komendy. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie trzech nakazów doprowadzenia wydanych przez Sąd Rejonowy w Sieradzu w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie odbywać będzie zasądzoną karę 5 miesięcy i 30 dni pozbawienia wolności.

Ta sytuacja pokazuje, że nie ma skutecznej ucieczki przed odpowiedzialnością. Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości prędzej czy później wpadają w ręce policjantów i odbywają zasądzone kary. To także przykład, jak ważna jest praca dzielnicowych wymagająca zaangażowania, doświadczenia i doskonałej znajomości rejonu.

