11,5 kilograma marihuany i blisko 800 tysięcy złotych przejęte przez bydgoskich policjantów Data publikacji 23.03.2026 Najbliższe 3 miesiące spędzi tymczasowo w areszcie 21-latek z Bydgoszczy zatrzymany przez policjantów z bydgoskiej komendy miejskiej zwalczających przestępczość narkotykową i pseudokibiców. W jego pojeździe funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 11,5 kilograma marihuany, a w mieszkaniu niemal 800 tysięcy złotych w gotówce. Mieszkaniec miasta odpowie za wprowadzanie do obrotu środków odurzających oraz pranie pieniędzy. Grozi mu 12 lat za kratami.

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wynikało z nich, że 21-letni Bydgoszczanin może mieć związek z narkotykami, które przechowuje w miejscu zamieszkania. Jednak to co ujawnili później, zaskoczyło nawet ich samych.

By potwierdzić swoje podejrzenia w miniony czwartek, 19.03.2026 r., pojechali pod konkretny adres. Gdy policjanci dojeżdżali na miejsce zauważyli podejrzewanego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, w chwili gdy wysiadał z osobowej Skody zaparkowanej na ulicy Kormoranów w Bydgoszczy. 21-latek na widok policjantów próbował się oddalić, jednak mu się to nie udało i został obezwładniony.

Chwilę później, podczas przeszukania auta, w jego bagażniku funkcjonariusze ujawnili sporych rozmiarów karton, a w nim 10 dużych worków zamkniętych próżniowo z zawartością suszu roślinnego, a także kilkaset złotych. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana.

Następnie policjanci skierowali swe kroki do miejsca zamieszkania mężczyzny na Osowej Górze. W kartonie znajdującym się w szafie oraz w pucharach sportowych, znaleźli sporą ilość gotówki w polskiej walucie. Po przeliczeniu okazało się, że to ponad 797 tysięcy złotych. Było tam też kilkaset dolarów, funtów brytyjskich i koron czeskich, a do tego przedmioty służące do prowadzenia przestępczego procederu - zgrzewarka, folia termozgrzewalna oraz waga elektroniczna. Wszystkie te przedmioty są dowodami w sprawie.

21-letni Bydgoszczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty: z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wprowadzania do obrotu marihuany oraz kodeksu karnego wprowadzania do legalnego obrotu finansowego pieniędzy pochodzących z przestępstwa - tak zwanego prania pieniędzy.

Już następnego dnia, 20.03.2026 r.,, na wniosek policjantów i prokuratora sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe trzy miesiące. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bygdoszczy/ aw)