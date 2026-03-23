Poszukiwany listem gończym przez 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości Data publikacji 23.03.2026 58-latek został skazany na pobyt w więzieniu za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna przez ponad 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W minioną sobotę zatrzymali go policjanci z lęborskiej drogówki.

Przez lata ukrywał się za granicą 58-letni Lęborczanin, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 101 dni pozbawienia wolności za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej policjanta.

W sobotę 21 marca zatrzymali go funkcjonariusze ruchu drogowego. Zatrzymanie nie było jednak wynikiem kontroli drogowej. Mundurowi właśnie dowiedzieli się, że poszukiwany mężczyzna wrócił do Polski i może przebywać na terenie Lęborka. Po południu pojechali pod ustalony adres i zatrzymali zaskoczonego ich wizytą 58-latka.

Dziś mężczyzna zostanie przewieziony konwojem do zakładu karnego.