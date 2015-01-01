Zatrzymany za udział w oszustwie - jest areszt dla 23-latka Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali 23-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna podejrzany jest o udział w oszustwie metodą „na pracownika banku". Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Sprawa miała swój początek 16 marca 2026 roku, kiedy to nieznany wówczas sprawca skontaktował się telefonicznie z 35-latką z Kielc. Podszywając się pod pracownika banku, poinformował kobietę o rzekomym zagrożeniu środków zgromadzonych na jej rachunku. W trakcie rozmowy oszust przekonał pokrzywdzoną, że jej pieniądze są narażone na utratę i jedynym sposobem ich zabezpieczenia jest natychmiastowe przelanie ich na tzw. bezpieczne konto.

Działając pod presją czasu i w poczuciu zagrożenia, kobieta wykonała polecenia rozmówcy, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Po pewnym czasie, m.in. dzięki czujności pracowników placówki bankowej, którzy ostrzegali 35-latkę przed zaciągnięciem pożyczek, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. Wtedy też powiadomiła Policję.

Oszustwem zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy. Dzięki intensywnym działaniom funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Zgromadzony materiał pozwolił na jego zatrzymanie na terenie Wrocławia w ostatnią środę. Mężczyzna został doprowadzony do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków, funkcjonariuszy lub przedstawicieli innych instytucji. Przestępcy stosują różne metody manipulacji, wywierają presję czasu oraz wzbudzają poczucie zagrożenia, aby skłonić rozmówcę do pochopnych decyzji.

Przypominamy:

Bank nigdy nie prosi swoich klientów o podawanie poufnych danych, takich jak hasła, kody PIN czy kody autoryzacyjne.

Pracownicy banków nie polecają wykonywania przelewów na tzw. bezpieczne konta.

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy zachować spokój, rozłączyć się i samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii.

Warto również skonsultować taką sytuację z bliskimi lub zgłosić sprawę Policji.

Rozsądek, ograniczone zaufanie oraz weryfikacja informacji mogą uchronić przed utratą oszczędności.

( KWP w Kielcach /aw)