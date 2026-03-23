Znaczne ilości narkotyków "zombie” w bagażniku. Ostrowscy policjanci zatrzymali dwie osoby Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji ostrowskiej komendy zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy posiadali przy sobie ponad kilogram substancji psychotropowej występującej pod nazwą zombie lub flakka.

18 marca br. na jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonariusze wydziału prewencji zatrzymali do kontroli samochód marki Mazda. Za kierownicą siedział 21-letni mężczyzna, a wraz z nim podróżował 19-latek.

Podczas sprawdzania pojazdu w bagażniku, w pokrowcu na laptopa mundurowi znaleźli znaczną ilość substancji psychotropowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Łącznie zabezpieczono ponad kilogram szczególnie niebezpiecznego narkotyku tzw. narkotyków zombie, zaliczanych do grupy dopalaczy.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.