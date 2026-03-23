Nielegalna kontrabanda zabezpieczona przez siedleckich policjantów Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 340 tysięcy złotych.

W sobotę, 21 marca br., funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, działając na podstawie własnych ustaleń, dokonali zatrzymania 43-letniego mieszkańca Siedlec.

W toku przeprowadzonych czynności, w tym przeszukania wynajmowanego przez mężczyznę garażu oraz użytkowanego przez niego pojazdu, policjanci ujawnili znaczne ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych. Zabezpieczono łącznie 7758 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy, 38,5 kilograma tytoniu ciętego do palenia oraz 16,5 litra alkoholu o mocy 96%, niewiadomego pochodzenia, również nieoznaczonego znakami akcyzy.

Wstępne szacunki wskazują, że straty poniesione przez Skarb Państwa z tytułu nieopłaconych podatków wynoszą blisko 340 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za popełnione przestępstwo grożą mu surowe konsekwencje prawne, w tym wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że handel oraz przechowywanie wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków akcyzy stanowi poważne przestępstwo skarbowe. Tego rodzaju działalność naraża Skarb Państwa na znaczne straty finansowe, a osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną oraz dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Apelujemy do mieszkańców o rozwagę i niekupowanie wyrobów tytoniowych oraz alkoholu z nielegalnych źródeł. Produkty niewiadomego pochodzenia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku posiadania informacji o nielegalnym handlu wyrobami akcyzowymi prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji.