Miłosny konflikt - kosztowna pomyłka. Finał z zarzutami przestępstwa Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Miała być zemsta - wyszedł poważny błąd i szybka lekcja odpowiedzialności. Dwie kobiety przyjechały do Kłodzka z konkretnym zamiarem, jednak pomyłka adresu sprawiła, że ich działania dotknęły niewłaściwej osoby. Emocje wzięły górę, ale finał tej historii rozegrał się już z zarzutami przestępstwa. Ta sprawa pokazuje, że chwila impulsywnej decyzji może mieć długofalowe i bardzo realne konsekwencje.

Policjanci z Kłodzka szybko ustalili dwie kobiety w wieku 32 i 33 lat, które przyjechały do Kłodzka z zamiarem „odegrania się” na jednej z mieszkanek. Ich plan zakończył się jednak poważną pomyłką.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Dwie kobiety kierując się osobistym konfliktem miłosnym, jak ustalono, udały się pod wytypowany przez siebie adres. Błędnie przekonane, że trafiły do właściwego mieszkania, zaczęły dobijać się do drzwi, a następnie naniosły na nie wulgarne napisy oraz dokonały ich uszkodzenia. Wartość strat została oszacowano na blisko 7 tysięcy złotych.

Jak się okazało, pomyliły mieszkania i zniszczyły drzwi należące do sąsiadki kobiety, wobec której chciały się odegrać. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane, co znacząco ułatwiło funkcjonariuszom szybkie ustalenie podejrzewanych.

Po zebraniu materiału dowodowego kobiety usłyszały zarzuty przestępstwa. Zgodnie z postanowieniem, otrzymały karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Dodatkowo zostały zobowiązane do naprawienia szkody w całości.

Przypominamy, że za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W tym przypadku szybka reakcja funkcjonariuszy oraz zgromadzony materiał dowodowy pozwoliły na sprawne zakończenie sprawy. To zdarzenie pokazuje, że impulsywne działania, podejmowane pod wpływem emocji, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

( KWP we Wrocławiu /aw)