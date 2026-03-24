Zatrzymani za wyłudzenia na fałszywe dokumenty – zabezpieczano setki podrobionych dowodów osobistych oraz sprzęt do ich produkcji Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w procederze wyłudzeń sprzętu elektronicznego z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów tożsamości. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności z uwagi na wartość utraconego mienia, które może być ocenione w tej sprawie jako znacznej wartości.

18 marca br. funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę oraz 44-letnią kobietę, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, posługiwali się podrobionymi dokumentami tożsamości. Na ich podstawie zamawiali oraz odbierali przesyłki zawierające wartościowy sprzęt elektroniczny, w tym głównie flagowe modele smartfonów. Sposobów działania było kilka - wspólnym mianownikiem zawsze było to, że umowa zawierana była na odległość.

W trakcie przeprowadzonych zatrzymań oraz przeszukań policjanci zabezpieczyli znaczne ilości przedmiotów służących do popełniania przestępstw oraz dokumentów: ponad 400 podrobionych polskich dowodów osobistych, w tym również oryginalne zgłoszone jako utracone, 17 telefonów komórkowych, dyski SSD, nośniki USB, kilka komputerów i laptopów, 2 specjalistyczne drukarki wykorzystywane do produkcji fałszywych dokumentów, 89 kart SIM różnych operatorów, karty płatnicze na obce dane osobowe dowody rejestracyjne na obce dane osobowe, umowy i dokumenty finansowe (w tym umowy kredytowe, faktury VAT oraz umowy lombardowe) sporządzone na cudze dane. Ponadto podczas czynności znaleziono środki odurzające: biały proszek i zielony susz.

Straty poniesione przez firmy telekomunikacyjne oraz podmioty zajmujące się sprzedażą wysyłkową szacowane są na kwotę nie mniejszą niż 340 tysięcy złotych.

Wobec pary Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania w przypadku mężczyzny, kobieta będzie podlegała policyjnemu dozorowi. Zarzuty jakie para usłyszała w tej sprawie dotyczą oszustwa oraz poosiadania środków odurzających.

( KWP we Wrocławiu /aw)