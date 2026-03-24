Policjanci zatrzymali 13 latkę po ataku na kobietę. Sprawą zajmie się sąd rodzinny Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w godzinach porannych policjanci Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali 13-letnią mieszkankę miasta, podejrzewaną o brutalny atak na kobietę. Do zdarzenia doszło w 15 marca br., a zgromadzony materiał dowodowy zostanie jeszcze dzisiaj przekazany do sądu rodzinnego.

Do zdarzenia doszło 15 marca 2026 roku około godziny 13.00 na terenie Legnicy. Seniorka wracając z kościoła do domu została zaatakowana przez nieletnią, która uderzyła ją pięścią w twarz i złamała jej nos.

Sprawą od początku zajęli się policjanci wydziału ds. nieletnich i patologii. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli wizerunek osób mogących mieć związek ze zdarzeniem, ustalili oraz przesłuchali świadków, a także skrupulatnie zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na pełne odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Po skompletowaniu materiału dowodowego, który umożliwił podjęcie dalszych kroków procesowych, możliwe było zatrzymanie nieletniej. W przypadku osób nieletnich każda czynność realizowana jest ze szczególną starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby sąd dysponował pełnym obrazem sytuacji i mógł podjąć właściwą decyzję.

W poniedziałkowy poranek 13-latka została zatrzymana i doprowadzona do policyjnej izby dziecka.

Zgromadzony materiał dowodowy jeszcze dziś zostanie przekazany do sądu rodzinnego, który przeprowadzi dalsze postępowanie oraz zdecyduje o zastosowaniu wobec nieletniej środków wychowawczych lub poprawczych przewidzianych przepisami prawa.

