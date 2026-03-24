Policjantka po służbie pomogła zagubionej seniorce Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w czasie służby, ale również poza nią. Dowiodła tego policjantka z Posterunku Policji w Radomyślu nad Sanem, która wracając ze służby zauważyła na drodze zdezorientowaną seniorkę, próbującą zatrzymywać pojazdy. Funkcjonariuszka pomogła kobiecie bezpiecznie dotrzeć do domu.

W niedzielę policjantka z Posterunku Policji w Radomyślu nad Sanem, będąc po służbie, wracała do miejsca swojego zamieszkania. Przejeżdżając przez Sandomierz zwróciła uwagę na niepokojącą sytuację. Starsza kobieta próbowała zatrzymywać przejeżdżające pojazdy, wchodziła bezpośrednio przed nie i stwarzała zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Policjantka natychmiast zareagowała, zatrzymała swój samochód na poboczu i podeszła do seniorki, aby sprawdzić czy potrzebuje pomocy. Kobieta była wyraźnie zdezorientowana. Oświadczyła, że chce wrócić do domu, jednak straciła orientację i nie potrafi wskazać właściwego kierunku.

W trakcie rozmowy funkcjonariuszce udało się ustalić ulicę, przy której kobieta miała zamieszkiwać i postanowiła zawieść ją do domu. Niestety dwa odwiedzone adresy okazały się niewłaściwe.

Widząc, że sytuacja wymaga dalszych działań, policjantka zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała informacje o zaistniałej sytuacji. W międzyczasie z jednego z pobliskich domów wyszła kobieta, która jak się okazało znała seniorkę i najprawdopodobniej, na co dzień się nią opiekowała.

Na miejsce przybył również miejscowy patrol Policji, któremu funkcjonariuszka przekazała starszą kobietę. Dzięki jej szybkiej reakcji seniorka nie doznała żadnych obrażeń i trafiła pod właściwą opiekę.

To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest czujność i empatia - nawet poza godzinami służby.