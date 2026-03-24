Skuteczna współpraca policjantów z Gdańska i Warszawy. Poszukiwany listem gończym zatrzymany w szpitalu Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymano 54-latka ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna, mający na koncie liczne przestępstwa, został zatrzymany na terenie jednej z warszawskich placówek medycznych.

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Głównej Policji od pewnego czasu intensywnie pracowali nad ustaleniem miejsca pobytu 54-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz nakazem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary ponad 2,5 roku pozbawienia wolności.

Zatrzymany to postać dobrze znana organom ścigania m.in. za rozboje, oszustwa oraz posiadanie środków odurzających. Mimo że mężczyzna starannie się ukrywał, operacyjne ustalenia policjantów pozwoliły na zlokalizowanie go na terenie Warszawy.

Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali tryb życia poszukiwanego, co pozwoliło na precyzyjne zaplanowanie akcji. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy 54-latek pojawił się w jednym z warszawskich szpitali na umówioną wizytę. Kompletnie zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu.

Po przewiezieniu do jednostki Policji i sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, zatrzymany trafił do aresztu śledczego. Tam rozpocznie odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności.