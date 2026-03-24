Zabezpieczyliśmy ponad 14 tys. porcji narkotyków. Do tymczasowego aresztu trafił 31-latek Data publikacji 24.03.2026 Do tymczasowego aresztu trafił 31-latek zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu Policji w Wisznicach. W trakcie wspólnych działań z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Sławatyczach w miejscu zamieszkania mężczyzny ujawniono znaczne ilości środków odurzających. Wśród zabezpieczonych środków znalazły się amfetamina, mefedron oraz suszone grzyby zawierające w swoim składzie substancje zabronione. 31-latkowi grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Przed weekendem kryminalni z Komisariatu Policji w Wisznicach uzyskali informację, z której wynikało, że 31-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego w miejscu swojego zamieszkania może posiadać narkotyki.

Wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach weszli pod wskazany adres. Na miejscu potwierdzili posiadane informacje. Podczas wspólnych działań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli worki foliowe z białym i żółtym proszkiem, krystaliczną substancję, worki foliowe z paskami nasączonymi substancją, kapsułki oraz słoiki z suszonymi grzybami, a także susz marihuany. Dodatkowo mundurowi zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz wagi elektroniczne i gotówkę.

Po przeprowadzeniu wstępnego badania funkcjonariusze potwierdzili, że zabezpieczone środki to mefedron, amfetamina, plastry nasączone MDMA, marihuana, a także grzyby zawierające w swoim składzie substancje zabronione. Zabezpieczone środki wystarczyłyby do sporządzenia ponad 14 tysięcy porcji dilerskich.

Nielegalne środki zostały zabezpieczone, natomiast 31-latek został zatrzymany. Następnie mężczyzna został doprowadzony do radzyńskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowiadał będzie za udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, na wniosek Policji i Prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 31-latkowi grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie /aw)

