Dolnośląscy "łowcy głów” zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę skazanego na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Mężczyzna w lutym 2025 roku został skazany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawa dotyczyła udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem tytoniem oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Mężczyzna za wszelką cenę chciał uniknąć wyroku, dlatego postanowił się ukrywać. Sprawą we wrześniu 2025 r. zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przez kilka miesięcy prowadzili działania mające na celu namierzenie poszukiwanego na terenie Polski.

Kilkumiesięczne poszukiwania pozwoliły dolnośląskim "łowcom głów” ustalić schemat działania poszukiwanego oraz osób z kręgu rodzinnego i towarzyskiego. Mężczyzna unikał kontaktu z otoczeniem, praktycznie nie pojawiał się w miejscach publicznych. Do spotkań z bliskimi dochodziło w późnych godzinach wieczornych i były zawsze skrupulatnie przygotowywane, tak aby nie zostać rozpoznanym i namierzonym.

Funkcjonariuszom udało się ustalić „kryjówkę” poszukiwanego. Był to jeden z budynków gospodarczych znajdujący się na wielohektarowej posesji, na której terenie prowadzone były roboty budowlane. Działkę pokrywał las i zbiorniki wodne, co utrudniało działania. Teren był ogrodzony płotem i mieścił się poza zasięgiem wzorku innych mieszkańców. Poszukiwany stworzył tam swój bezpieczny azyl, gdzie przerobił jedno z pomieszczeń.

Na terenie posesji pojawili się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu. Poszukiwany był zaskoczony obecnością Policji. Podczas rozmowy z jednym z policjantów stwierdził, że już miał dość takiego życia.

W zatrzymaniu poszukiwanego dolnośląskich "łowców głów” wsparli kryminalni z Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu i KMP w Legnicy. To kolejne skuteczne zatrzymanie szczególnie niebezpiecznego przestępcy przez dolnośląską Policję.

Film przedstawia moment zatrzymania poszukiwanego oraz prowadzenie zatrzymanego przez policjantów.