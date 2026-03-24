Policjanci ze Starachowic wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak spotkał się dziś w swoim gabinecie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, którzy wykazali się wzorową postawą i profesjonalizmem, ratując życie młodego mężczyzny. Podczas spotkania szef świętokrzyskich policjantów pogratulował st. post. Dawidowi Koziołowi oraz st. post. Sandrze Urban skutecznej interwencji oraz podziękował za zaangażowanie w służbę.

Do zdarzenia doszło 14 marca br. na terenie powiatu starachowickiego. Dzięki szybkiej reakcji oraz zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy: st. post. Dawida Kozioła oraz st. post. Sandry Urban, uratowane zostało życie 23-letniego mężczyzny. Policjanci wykazując się opanowaniem i wysokim poziomem wyszkolenia, podjęli natychmiastowe czynności, które okazały się kluczowe dla zdrowia i życia poszkodowanego.

W uznaniu profesjonalizmu oraz zaangażowania funkcjonariuszy, Komendant Wojewódzki Policji insp. Zbigniew Nowak zaprosił funkcjonariuszy do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Podczas spotkania w swoim gabinecie podkreślił, że ich postawa stanowi przykład właściwego wykonywania obowiązków służbowych oraz potwierdza, jak istotną rolę odgrywa szybka i zdecydowana reakcja policjantów w sytuacjach zagrożenia życia.

Komendant Wojewódzki wyraził słowa uznania za wzorową służbę policjantów, podkreślając jednocześnie, że takie działania budują zaufanie społeczne do Policji oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Spotkanie, w którym uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Zbigniew Wilk, było okazją do osobistych gratulacji oraz podziękowań za trud i poświęcenie, jakie funkcjonariusze każdego dnia wkładają w realizację swoich obowiązków.