Wieruszowscy kryminalni zatrzymali „odbieraków” Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Czujność i zdrowy rozsądek seniorów z Wieruszowa pozwoliły udaremnić próbę oszustwa metodą „na wypadek”. Dzięki szybkiej reakcji policjantów zatrzymano 29-letnią kobietę i 43-latka, którzy chcieli odebrać rzekomą kaucję od seniorki. Ponadto kobieta była poszukiwana listem gończym celem odbycia kary pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za to przestępstwo grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Dzięki czujności seniorów, którzy w porę powiadomili policjantów nie stracili swoich oszczędności. Cała sytuacja miała miejsce 22 marca 2026 roku w godzinach wieczornych w Wieruszowie. Wówczas na telefon stacjonarny 68-latki zadzwoniła kobieta, która płacząc powiedziała „mamo to ja miałam wypadek”. Z informacji wynikało, że spowodowała wypadek potrącając osobę na przejściu dla pieszych i pilnie potrzebuje dużej sumy pieniędzy. Kwota ta wynosiła kilkaset tysięcy złotych i miała służyć do wpłacenia kaucji by córka nie trafiła do więzienia. Seniorka miała skompletować wszystkie pieniądze jakie posiada oraz inne kosztowności i przekazać kobiecie.

Słysząc nieznajomy głos w słuchawce kobieta nabrała podejrzeń, że może to być oszustwo i o wszystkim powiedziała mężowi. 69-latek przyjechał na komendę i opowiedział o tej sytuacji oficerowi dyżurnemu, który w rejon umówionego miejsca przekazania pieniędzy skierował policjantów. Do działań zaangażowano kryminalnych, którzy podczas próby przekazania umówionej kwoty przez seniorkę zatrzymali 29-latkę mieszkankę powiatu Świdnickiego. Kobieta stawiała czynny opór i nie przyznawała się by przyszła odebrać pieniądze. Z posiadanych informacji wynikało również, że przyjechała wspólnie z kolegą osobową Toyotą. Dzielnicowi patrolując przyległe ulice zaważyli opisywany pojazd zatrzymując go do kontroli.

W trakcie legitymowania okazało się, że pojazdem kierował 43-letni mieszkaniec Legnicy. Podczas przeszukania Toyoty zabezpieczono pistolety z magazynkiem na kulki gumowe oraz metalowe, na które zezwolenie nie jest wymagane. W trakcie prowadzonych czynności wyszło na jaw, że kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Natomiast podczas przeszukania kobiety policjanci znaleźli niewielką ilość suszu roślinnego oraz kartę bankomatową nie należącą do niej. Badanie narkotykowym testerem potwierdziło, że zabezpieczony susz to marihuana.

Para „odbieraków” została zatrzymana, a pojazd zabezpieczono na parkingu policyjnym. Podejrzany był również wcześniej karany za inne przestępstwa. Okazało się również, że 29-latka była poszukiwana listem gończym do obycia kary pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Wieluniu skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec 29-latki i jej starszego kolegi środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci nigdy nie proszą o pieniądze! Pamiętajmy o kilku zasadach:

Nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli przedstawiają się jako policjanci, prokuratorzy czy funkcjonariusze innych służb.

Nie podawajmy przez telefon danych osobowych, numerów kont czy informacji o oszczędnościach.

Nie działajmy pod wpływem emocji, oszuści często wywołują panikę, mówiąc o wypadkach lub zagrożeniu bliskich.

Zawsze rozłączmy połączenie i zadzwońmy na numer alarmowy 112, aby potwierdzić, czy przekazane informacje są prawdziwe.

( KWP w Łodzi / kc)

