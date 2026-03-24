Kierowca BMW wyprzedzał na przejściu i pędził ponad 160 km/h - stracił prawo jazdy zgodnie z nowymi przepisami Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Niebezpieczna jazda 22-letniego kierowcy BMW zakończyła się utratą prawa jazdy. Mężczyzna najpierw wyprzedzał inny samochód na oznakowanym przejściu dla pieszych w obszarze zabudowanym, a chwilę później – już poza nim – pędził z prędkością 161 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h. Jego zachowanie zostało zauważone przez policjantów pełniących służbę nieoznakowanym radiowozem z videorejestratorem.

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Kierzkowka, na drodze wojewódzkiej numer 809. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas patrolu z wykorzystaniem videorejestratora zauważyli kierującego BMW, który dopuścił się poważnych naruszeń przepisów w ruchu drogowym.

22-letni kierowca najpierw w obszarze zabudowanym wyprzedzał inny pojazd na oznakowanym przejściu dla pieszych. To jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń drogowych, które może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem pieszych.

Chwilę później, już poza obszarem zabudowanym, mężczyzna rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h, jechał z prędkością 161 km/h, przekraczając prędkość aż o 91 km/h. 22-latek został ukarany mandatem karnym łącznie w wysokości 4000 złotych i 30 punktów karnych. Zostało mu także zatrzymane prawo jazdy.

Przypominamy kierowcom, że zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego obowiązującymi od 2026 roku, prawo jazdy zostanie zatrzymane za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Przypominamy kierującym, że brawura i lekceważenie przepisów mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Apelujemy o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu oraz przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Zwracajmy szczególną uwagę w pobliżu przejść dla pieszych i chodników.