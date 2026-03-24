Okradli 171 nagrobków, grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności Data publikacji 24.03.2026 Dzięki kartuskim policjantom odpowiedzialności karnej nie unikną sprawcy ograbienia cmentarza w Niestępowie. Jak się okazało - trzy osoby w wieku 51, 25 i 22 lat z nagrobków kradli metalowe ozdoby, litery oraz inne części w tym krzyże, które niszczyli by następnie sprzedać. Wobec jednego z zatrzymanych sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za okradanie nagrobków grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Dzięki ustaleniom kartuskich policjantów, dobremu rozpoznaniu i zaangażowaniu, odpowiedzialności karnej nie unikną sprawcy ograbiania cmentarza w Niestępowie. Do zdarzenia doszło z 12 na 13 marca 2026 roku. Według ustaleń sprawcy po uprzednim przecięciu siatki weszli na teren cmentarza, gdzie okradali nagrobki z metalowych ozdób, liter, a także krzyży, bezczeszcząc w ten sposób miejsce spoczynku zmarłych. Mundurowi zatrzymali trzy osoby w wieku 51, 25, 22 lat oraz dążą do zatrzymania czwartej. Osoby te okradły nie tylko cmentarz na terenie powiatu kartuskiego, ale także wejherowskiego oraz gdańskiego.

Cała trójka usłyszała już zarzuty kradzieży oraz zbezczeszczenia miejsca spoczynku. Wobec 22-latka sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy, a wobec 51-latka i 25-letniej kobiety zastosowano dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi sprawcami. Za popełnione przestępstwa grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo apelujemy o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych do Komisariatu Policji w Żukowie celem złożenia stosownych zeznań.