Rzuciła się z nożem na policjanta. Tymczasowy areszt dla 50-latki Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 50-latkę, która dopuściła się czynnej napaści, znieważenia policjantów oraz gróźb. Zaczęło się od zgłoszonej interwencji, gdzie kobieta groziła sąsiadce. Podczas interwencji rzuciła się z nożem na jednego z policjantów. Została obezwładniona i zatrzymana. Wczoraj sąd zastosował wobec 50-latki trzymiesięczny tymczasowy areszt.

W sobotę wieczorem janowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że doszło do awantury sąsiedzkiej, gdzie sąsiadka grozi sąsiadce. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali 50-latkę, która była bardzo agresywna. Kobieta była wyraźnie pobudzona i krzyczała. W pewnym momencie chwyciła nóż i chciała ugodzić nim policjanta. Kiedy policjanci obezwładniali ją, krzyczała, wyzywała i pluła. Kobieta krzyczała do policjantów, że ich spali i zabije.

50-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania miała w organizmie ponad promil alkoholu. Usłyszała zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, ich znieważenia i kierowania wobec nich gróźb.

Sąd wczoraj podjął decyzję o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.