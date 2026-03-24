Niebezpieczne zachowanie nieletniego - strzelał z broni pneumatycznej Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Pakoscy policjanci interweniowali wobec nieletniego, który dopuścił się niebezpiecznego zachowania z użyciem broni pneumatycznej. Teraz 12-latka czeka sprawa w sądzie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23.03.2026 r., rano. Pakoscy policjanci zostali wysłani przez dyżurnego do zdarzenia, gdzie ktoś miał strzelać z broni pneumatycznej. Po przybyciu do jednego z mieszkań na terenie Pakości funkcjonariusze ustalili, że sprawcą ma być młody chłopak, a broń należy do zgłaszającego i nie wymaga ona pozwolenia. Właściciel mieszkania, który w chwili interwencji znajdował się w stanie nietrzeźwości, nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób nieletni wszedł w posiadanie jego broni. Z jego relacji wynikało, że chłopak miał zabrać broń pneumatyczną będąc w mieszkaniu, oddać strzały w jego nogi, a następnie wybiec na zewnątrz i strzelać w okno, po czym uciekł. To jednak nie koniec, kiedy w lokalu byli mundurowi, nieletni strzelił w kierunku okien. Policjanci natychmiast pobiegli za nim. Młodzieniec uciekał na rowerze, a następnie porzucając pojazd rzucił się do ucieczki pieszo. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a chłopak został szybko zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 12-latek.

Nieletni został przekazany pod opiekę matce. Policjanci zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy prześlą do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Inowrocławiu, który podejmie dalsze decyzje w stosunku do 12-latka.

Policjanci podkreślają, że tego typu wybryki chuligańskie mogą prowadzić do poważnych i niebezpiecznych sytuacji. Sprawy często mają swoje zakończenie w sądzie rodzinnym.