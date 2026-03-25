Ogólnopolskie działania „TAXI”. Służby kontrolowały przewozy osób na aplikację
W weekend z 20 na 21 marca 2026 roku na terenie całego kraju przeprowadzono ogólnopolskie działania kontrolne ukierunkowane na kierujących wykonujących przewozy osób, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych do zamawiania przejazdów.
Akcja była odpowiedzią na wcześniejsze przypadki przestępstw związanych z tego rodzaju transportem, w tym zdarzeń o charakterze seksualnym. Jej głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów oraz eliminowanie nieprawidłowości w przewozie osób.
Działania prowadzone były w godzinach wieczornych i nocnych, w miejscach, gdzie występuje największe natężenie tego typu usług. Funkcjonariusze skupili się na kontroli legalności wykonywania przewozów, weryfikacji uprawnień kierujących, ich trzeźwości, a także sprawdzaniu stanu technicznego i wyposażenia pojazdów.
W trakcie działań skontrolowano łącznie 9111 kierujących. Ujawniono 2165 wykroczeń drogowych oraz 84 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Policjanci zatrzymali 307 dowodów rejestracyjnych oraz 44 uprawnienia do kierowania.
Zatrzymano 59 osób, które popełniły przestępstwo, w tym związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przestępstwa przeciwko dokumentom, a także osoby poszukiwane i przebywające nielegalnie na terytorium Polski.
W działaniach uczestniczyło prawie 3800 policjantów, w szczególności z pionów prewencji, kryminalnego oraz ruchu drogowego. Współpracowano z Inspekcją Transportu Drogowego, Służbą Celno-Skarbową oraz Strażą Graniczną oraz strażami miejskimi i gminnymi.
Działania będą kontynuowane, a policjanci zapowiadają dalsze kontrole ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pasażerów oraz eliminowanie nieuczciwych przewoźników z rynku.
