Ogólnopolskie działania „TAXI”. Służby kontrolowały przewozy osób na aplikację Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj W weekend z 20 na 21 marca 2026 roku na terenie całego kraju przeprowadzono ogólnopolskie działania kontrolne ukierunkowane na kierujących wykonujących przewozy osób, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych do zamawiania przejazdów.

Akcja była odpowiedzią na wcześniejsze przypadki przestępstw związanych z tego rodzaju transportem, w tym zdarzeń o charakterze seksualnym. Jej głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów oraz eliminowanie nieprawidłowości w przewozie osób.

Działania prowadzone były w godzinach wieczornych i nocnych, w miejscach, gdzie występuje największe natężenie tego typu usług. Funkcjonariusze skupili się na kontroli legalności wykonywania przewozów, weryfikacji uprawnień kierujących, ich trzeźwości, a także sprawdzaniu stanu technicznego i wyposażenia pojazdów.

W trakcie działań skontrolowano łącznie 9111 kierujących. Ujawniono 2165 wykroczeń drogowych oraz 84 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Policjanci zatrzymali 307 dowodów rejestracyjnych oraz 44 uprawnienia do kierowania.

Zatrzymano 59 osób, które popełniły przestępstwo, w tym związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przestępstwa przeciwko dokumentom, a także osoby poszukiwane i przebywające nielegalnie na terytorium Polski.

W działaniach uczestniczyło prawie 3800 policjantów, w szczególności z pionów prewencji, kryminalnego oraz ruchu drogowego. Współpracowano z Inspekcją Transportu Drogowego, Służbą Celno-Skarbową oraz Strażą Graniczną oraz strażami miejskimi i gminnymi.

Działania będą kontynuowane, a policjanci zapowiadają dalsze kontrole ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pasażerów oraz eliminowanie nieuczciwych przewoźników z rynku.

