Pierwsze oficjalne posiedzenie grupy kierowniczej sieci ENFAST Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj W ramach wspólnej prezydencji FRABELUX w Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST) w dniach 17-19 marca 2026 r. w Luksemburgu odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie grupy kierowniczej sieci. Wydarzenie to zostało oficjalnie zainaugurowane w obecności dyrektor centralnej luksemburskiej Policji kryminalnej, Kristin SCHMIT.

Gospodarzem tego spotkania była Sekcja ds. Poszukiwań Celowych (FAST Luxembourg), która od 2010 r. stanowi integralną część ENFAST.

Oprócz krajów sprawujących przewodnictwo, czyli Francji, Belgii i Luksemburga, w skład gremium wchodzi również 7 innych krajów: Holandia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Polska, Słowenia i Europol.

Poza przedstawieniem programu i projektów na najbliższe dwa lata, głównym tematem spotkania były wnioski złożone przez państwa trzecie, które są bardzo zainteresowane statusem partnera w sieci ENFAST, a także stworzeniem, harmonizacją wspólnego europejskiego prawodawstwa dotyczącego poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości.

(Biuro Kryminalne KGP)