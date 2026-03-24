9-latka wzorowo wezwała pomoc dla swojego dziadka Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zatorze interweniowali w jednym z domów jednorodzinnych, gdzie pilnej pomocy medycznej potrzebował 89-letni senior. Służby zaalarmowała 9-letnia wnuczka mężczyzny.

W piątek (20.03.2026) o godzinie 12.30 dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zatorze, w trybie pilnym udali się do jednego z domów w gminie Zator, gdzie pomocy potrzebował 89-letni senior. Na miejscu czekała na nich 9-latka, która zadzwoniła pod numer alarmowy 112 zgłaszając wypadek dziadka. Dziewczynka przekazała, że dziadek, z którym przebywała w domu, przewrócił się gdy szedł podtrzymując się balkonikiem. Policjanci podziękowali dziecku za szczegółowe informacje o zdarzeniu i stanie zdrowia dziadka, a następnie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy seniorowi. Monitorowali jego czynności życiowe do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego, a następnie przekazali go pod opiekę ratowników medycznych. Senior w stanie przytomnym trafił na badania do szpitala.

Wzorowe zachowanie 9-latki

Dziewczynka, pomimo trudnej dla niej sytuacji, w sposób prawidłowy powiadomiła służby ratunkowe. Dzięki takiej reakcji jej dziadek szybko uzyskał niezbędną pomoc.

Naucz dziecko bezpieczeństwa

Policjanci apelują do rodziców, aby uczyli swoje dzieci sposobów reagowania na różne niespodziewane zdarzenia. Dzieci powinny wiedzieć w jakich przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Co należy podać operatorowi, a także w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, w najczęściej spotykanych nieszczęśliwych wypadkach.