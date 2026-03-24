Akcja honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy XXXVIII zmiany JSPP w Kosowie Data publikacji 24.03.2026 W dniu 23 marca 2026 roku policjanci pełniący służbę w ramach XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, wspólnie z żołnierzami LIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Oddziale Krwiodawstwa Szpitala Klinicznego w północnej Mitrowicy.

Łącznie 22 Polskich funkcjonariuszy i żołnierzy oddało krew, przyczyniając się do wzmocnienia zapasów medycznych niezbędnych do ratowania życia oraz prowadzenia leczenia pacjentów. Udział w inicjatywie stanowi wyraz wysokiego poziomu odpowiedzialności społecznej oraz zaangażowania obu formacji w działania o charakterze humanitarnym, realizowane równolegle z codziennymi zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilizacji regionu.

Zaangażowanie policjantów Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie oraz żołnierzy LIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR po raz kolejny potwierdza ich gotowość do niesienia pomocy potrzebującym, a także aktywnego wspierania lokalnej społeczności. Działania tego rodzaju sprzyjają budowaniu oraz umacnianiu pozytywnych relacji z mieszkańcami, jednocześnie wzmacniając wizerunek polskich służb.