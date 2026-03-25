Ponad 20 kg środków odurzających i substancji psychotropowych nie trafi na polski rynek Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali czterech mężczyzn mających związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledztwo w sprawie wewnątrzwspólnotowego nabycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych z terytorium Republiki Czeskiej nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

16 marca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy pracowali nad tą sprawą, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu zatrzymali 4 osoby zamieszane w przestępczy proceder. Dwie osoby na terenie województwa małopolskiego oraz dwie na terenie województwa podkarpackiego.

Wobec trzech zatrzymanych, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec czwartej osoby, prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

W tym samym czasie, 16 marca 2026 roku, na terenie Republiki Czeskiej funkcjonariusze czeskich organów ścigania, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej do tego śledztwa, zabezpieczyli w typowanym magazynie środki odurzające w postaci marihuany o łącznej wadze 8 809 gramów, substancje chemiczne i inne przedmioty wykorzystywane w nielegalnym procederze.

Do tej pory, w toku prowadzonego śledztwa łącznie zabezpieczono ponad 20 kg środków odurzających, które miały trafić na polski rynek, zawierających w swoim składzie substancję psychotropową.

Za przestępstwo z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności, zaś za przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

