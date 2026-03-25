Dwaj poszukiwani listami gończymi zatrzymani. Czeka ich 7 lat więzienia Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeprowadzili kolejne skuteczne działania wobec osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki ich pracy zatrzymani zostali dwaj mężczyźni poszukiwanych listami gończymi, którzy mieli do odbycia prawomocne kary 7 lat pozbawienia wolności. Obaj unikali stawienia się do zakładów karnych i ukrywali się przed organami ścigania.

Intensywna praca poszukiwaczy z gdańskiej komendy wojewódzkiej doprowadziła do zatrzymania 39 i 35-latka, którzy byli poszukiwani listami gończymi. Starszy z nich poszukiwany był do odbycia kary 7 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Do odbycia tej samej kary poszukiwany był także 35- latek, który doprowadzić miał w przeszłości do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do pierwszego z zatrzymań doszło pod koniec lutego br., dzięki ustaleniom policjantów z zespołu zajmującego się poszukiwaniami celowymi. Funkcjonariusze zastali poszukiwanego 39-latka w jednym z mieszkań na terenie Rumi. Następnie po wykonaniu z mężczyzną czynności w jednostce Policji trafił do Aresztu Śledczego w Wejherowie.

W kolejnych dniach policjanci kontynuowali pracę nad sprawami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ich ustalenia doprowadziły do zatrzymania 35-latka, który również próbował uniknąć odpowiedzialności. Mężczyzna zatrzymany został w ubiegłym tygodniu na terenie Gdańska. I tak jak jego poprzednik, rozpoczął już odbywanie zasądzonej mu kary.

Funkcjonariusze regularnie prowadzą działania w celu zlokalizowania i zatrzymania osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Dzięki ich pracy kolejne dwie osoby trafiły za kratki, a zasądzone wyroki będą mogły zostać wykonane.