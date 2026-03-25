Ciągnął psa za motorowerem. Zwierzę nie przeżyło. 72-latek został zatrzymany Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Mrągowa pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci psa, do której miało się przyczynić okrutne zachowanie 72-latka. Mężczyzna został zauważony przez postronne osoby, kiedy jechał drogą motorowerem i ciągnął psa na sznurku przywiązanym do jednośladu. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy w tej sprawie i zatrzymali mężczyznę.

W poniedziałek, 23.03.2026 r., około godz. 15.00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie zostali powiadomieni o mężczyźnie, który miał ciągnąć psa na sznurku przywiązanym do motoroweru. Funkcjonariuszy powiadomiła o tym osoba, która widziała to zdarzenie. Policjanci pojechali we wskazanym przez zgłaszającego kierunku. Po drodze na trasie Borowe - Grabowo w powiecie mrągowskim spotkali inną osobę, która również była świadkiem bulwersującego i okrutnego zachowania motorowerzysty. Ten świadek zdążył nagrać krótki film obrazujący zachowanie mężczyzny. Nagranie zostało przekazane policjantom, którzy szybko ustalili dane i adres zamieszkania mężczyzny.

Funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. Na miejscu zastali 72-latka i zaparkowany motorower. Policjanci odnaleźli miejsce, gdzie mężczyzna ukrył truchło psa. Znajdowało się ono na polu, około 200 metrów od zabudowań i było przysypane kamieniami.

Jak wynika z ustaleń, 72-latek otrzymał psa około 2 lata temu i od tamtej pory się nim zajmował. W ostatnim czasie pies miał być agresywny wobec innych zwierząt w tym gospodarstwie, dlatego mężczyzna chciał się go pozbyć i podrzucił go na posesję swojej znajomej. Ta jednak kazała mu go zabrać z powrotem. Mężczyzna przyjechał po zwierzę motorowerem.

Na miejscu interwencji wykonane zostały oględziny. Podejrzewany o uśmiercenie psa 72-latek został zatrzymany, a truchło psa zabezpieczone do dalszych badań. Wynik badań, który ma pomóc ustalić co było bezpośrednią przyczyną śmierci zwierzęcia oraz relacje świadków i zabezpieczony materiał dowodowy posłużą prokuratorowi do podjęcia decyzji w sprawie zarzutów, jakie usłyszy 72-latek.

Policjanci przy współudziale lekarzy weterynarii sprawdzili również stan i sposób opieki nad innymi zwierzętami, jakie znajdują się w tym gospodarstwie. Nie stwierdzili nieprawidłowości.

