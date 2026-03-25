Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 25.03.2026

16 marca 2026 roku policjanci Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Łodzi zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się czerpaniem korzyści materialnych z nierządu kobiet. 25-letnia kobieta i 47-letni mężczyzna usłyszeli już zarzuty, grozi im kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Łodzi pracowali nad wielowątkową sprawą dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi w związku z czerpaniem korzyści z nierządu. Finał realizowanych przez nich czynności miał miejsce w grudniu 2025 roku, wtedy to zatrzymano 9 osób. Ofiarami przestępców było co najmniej kilkanaście kobiet. Sprawcy wobec pokrzywdzonych stosowali tzw. metodę „loverboya”, polegającą na nawiązywaniu relacji uczuciowej z ofiarą. Modus operandi polegał na zdobywaniu zaufania ofiar, sprawcy składali obietnice wspólnej przyszłości, a następnie stopniowo uzależniali je emocjonalnie i wykorzystywali, nakłaniając lub zmuszając do prostytucji.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, cały czas pracowali nad sprawą i gromadzili materiał dowodowy. Analizowali kolejne poszlaki i typowali osoby zamieszane w ten proceder.

16 marca 2026 roku, na podstawie postanowień o przymusowym zatrzymaniu i doprowadzeniu, wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, dwa zespoły realizacyjne pojechały pod typowane adresy, aby zatrzymać kolejnych dwóch członków grupy. Na terenie łódzkiego Śródmieścia policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę. W toku przeszukania ich miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli m.in. sprzęt komputerowy, ponad 46 tys. zł oraz samochód BMW o wartości ponad 136 tys. zł.

Osoby te zostały przewiezione do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności procesowe, a następnie do Prokuratury Okręgowej w Łodzi gdzie usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nakłaniania do prostytucji, czerpania korzyści z nierządu oraz czynienia sobie z tego stałego źródła dochodu.

Zatrzymanym może grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Na filmie policjanci prowadzą zatrzymane osoby.