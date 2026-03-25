76-letni kłusownik zatrzymany Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Mężczyzna rozkładał w lesie stalowe wnyki, które stwarzały zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Dzięki wspólnym działaniom wolborskich funkcjonariuszy, strażników Nadleśnictwa Piotrków oraz Państwowej Straży Łowieckiej 76-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut zakładania urządzeń kłusowniczych w celu pozyskania zwierzyny. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej i Straży Leśnej podczas wspólnego patrolu 19 stycznia 2026 roku, ujawnili urządzenia kłusownicze zamontowane na ścieżce migracji zwierzyny leśnej. Aby ustalić sprawcę, zneutralizowali wnyki tak, by nie stwarzały już zagrożenia dla zwierząt, po czym założyli monitoring obejmujący to miejsce oraz drogi dojazdowe.

23 marca 2026 roku, na terenie lasu w okolicach miejscowości Polichno, strażnik leśny Nadleśnictwa Piotrków ujawnił ponownie zastawione wnyki. O tym fakcie powiadomił wolborskich policjantów, którzy niezwłocznie podjęli interwencję. Na miejscu funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczając pętle z drutu stalowego.

Na podstawie zapisów z monitoringu ustalono podejrzewanego i jeszcze tego samego dnia zatrzymano 76-letniego mieszkańca gminy Wolbórz. Mężczyzna usłyszał już zarzut zakładania urządzeń kłusowniczych w celu pozyskania zwierzyny. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku miał miejsce przypadek złapania się we wnyki wilka. Zwierzę z powodu obrażeń musiało zostać uśpione.

Wnyki to nielegalne, kłusownicze pułapki w formie pętli z drutu lub stalowej linki, zastawiane na przesmykach zwierzyny. Zwierzę wchodząc w pętlę, zaciska ją na szyi lub tułowiu, co powoduje długą śmierć w męczarniach. Służby każdy przypadek kłusownictwa traktują bardzo poważnie, a ich współpraca przynosi efekty.

( KWP w Łodzi /aw)