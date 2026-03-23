Policjant w czasie wolnym zatrzymał pijanego sprawcę zdarzenia drogowego Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wielokrotnie udowadniają, że troska o bezpieczeństwo obywateli nie kończy się wraz z zakończeniem służby. Kolejny przykładem takiej postawy wykazał się sierż. Bartosz Rosiek z Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie zatrzymując nietrzeźwego kierującego, który doprowadził do zdarzenia drogowego.

W poniedziałek, 23 marca 2026 roku, sierż. Bartosz Rosiek, na co dzień pełniący służbę w Komisariacie Wodnym Policji w Szczecinie, będąc po służbie zauważył na jednej z głównych ulic miasta pojazd poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Samochód marki Renault jechał slalomem, po czym zjechał na pobocze, uderzył w hydrant, a następnie w latarnię.

Kierujący próbował kontynuować jazdę, jednak ze względu na uszkodzenia pojazdu było to niemożliwe. Wówczas mężczyzna porzucił samochód i próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Będacy po służbi epolicjant zareagował natychmiast - zatrzymał kierującego i uniemożliwił mu ucieczkę.

Po przybyciu na miejsce patrolu Policji mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom. Przeprowadzone badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi kierujący nadal stanowią poważne zagrożenie na drogach, dlatego każda szybka reakcja pozwalająca wyeliminować takie osoby z ruchu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników.