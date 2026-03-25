Rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia - zatrzymani trafili do aresztu Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Żagania zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za rozbój na 51-latku. Napastnicy przy pomocy niebezpiecznego narzędzia bili pokrzywdzonego, w wyniku czego trafił on do szpitala. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. 31-latkowi i 71-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 20 marca br., żagańscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące napaści na 51-letniego mieszkańca gminy Brzeźnica. Sprawcy mieli przewrócić pokrzywdzonego na ziemię i zadawać mu ciosy pałką teleskopową. Ponadto używając noża mężczyźni mieli grozić pokrzywdzonemu pozbawieniem życia oraz zabrali mu pieniądze. Po czym napastnicy oddalili się z miejsca zdarzenia. Pobity mężczyzna o sytuacji powiadomił mundurowych.

Na miejsce natychmiast wysłano kilka policyjnych patroli. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Natomiast dzięki skutecznemu rozpoznaniu policjanci zatrzymali dwóch podejrzewanych - 31-latka i 71-latka. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli dowód rzeczowy - metalową pałkę teleskopową. 51-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Zatrzymani po wytrzeźwieniu zostali doprowadzeni do żagańskiej prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dokonania rozboju, spowodowania uszczerbku na zdrowiu i gróźb karalnych. W poniedziałek, 23 marca br., sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

