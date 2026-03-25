Realizacja stargardzkich kryminalnych i funkcjonariuszy CBŚP- przejęte ponad 4 kg marihuany i zlikwidowana plantacja konopi Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Stargardzcy policjanci wraz z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina zatrzymali mieszkańca powiatu stargardzkiego, który posiadał znaczną ilość narkotyków. W trakcie zatrzymania kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zabezpieczyli ponad 4 kilogramy marihuany, 169 krzewów konopi oraz inne przedmioty służące do wytwarzania i przetwarzania środków odurzających.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 31-latka. Funkcjonariusze podczas przeszukania pomieszczeń należących do podejrzanego zabezpieczyli ponad 4 kilogramy marihuany, a także 169 krzewów konopi oraz inne przedmioty służące do wytwarzania i przetwarzania środków odurzających.

Mężczyzna został zatrzymany, następnie usłyszał osiem zarzutów, między innymi za uprawianie konopi, zebranie, wysuszenie i stosowne obrobienie kwiatostanów, wcześniej wyhodowanych krzewów konopi, wytwarzając znaczne ilości środka odurzającego w postaci marihuany, posiadanie przedmiotów służących do wytwarzania i przetwarzania środków odurzających oraz odpłatne udzielania środka odurzającego.

Na podstawie zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Stargardzie wystąpił do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do złożonego wniosku i aresztował podejrzanego na 3 miesiące.