Wideorozmowa, która kosztowała 55 tysięcy złotych. Kryminalni zatrzymali fałszywego "pracownika banku” Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na pracownika banku”. Mężczyzna pełnił w przestępczym procederze rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne przejęcie gotówki od pokrzywdzonego i przekazanie jej dalej w łańcuchu przestępczym.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego 2026 roku. Jak ustalili śledczy, sprawcy zastosowali coraz częściej wykorzystywany przez przestępców mechanizm uwiarygodniania kontaktu z ofiarą. Z 55-letnim obywatelem Ukrainy skontaktowali się za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, inicjując wideorozmowę. Po drugiej stronie połączenia pojawił się mężczyzna w słuchawkach z mikrofonem, stylizowany na pracownika bankowej infolinii.

Podczas rozmowy oszust przekazał pokrzywdzonemu, że jego środki są zagrożone - rzekomo doszło do wycieku danych, a na jego personalia miał zostać zaciągnięty kredyt. W trakcie rozmowy sprawca instruował 55-latka, jak „zabezpieczyć” pieniądze. Mężczyzna został zmanipulowany w taki sposób, by wypłacił wszystkie oszczędności i przekazał je „kurierowi bankowemu”, który miał odebrać gotówkę za pokwitowaniem.

Cały scenariusz był starannie przygotowany. Pokrzywdzony otrzymał również kartkę w języku polskim z informacją o anulowaniu kredytu i zabezpieczeniu środków przez Narodowy Bank Polski. Nie władając biegle językiem polskim, zaufał przekazanym informacjom.

Jak wynika z ustaleń śledczych, przestępcy wykorzystali podczas wideorozmowy specjalną nakładkę graficzną wygenerowaną przy użyciu sztucznej inteligencji, która miała ukryć prawdziwą tożsamość rozmówcy. Pokrzywdzony nie zorientował się, że rozmawia z osobą, która w rzeczywistości nie istnieje.

Zmanipulowany 55-latek wypłacił 55 tysięcy złotych i przekazał gotówkę w kopercie mężczyźnie, który pojawił się po jej odbiór.

Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej kryminalnych z Poznania, analizie materiału dowodowego oraz zapisów monitoringu, udało się wytypować osobę podejrzaną o udział w przestępstwie. 12 marca br. na terenie dworca PKP w Poznaniu zatrzymano 19-latka, który, jak ustalono, pełnił rolę „odbieraka”.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu udziału w oszustwie, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci nadal pracują nad sprawą i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Apelujemy o ostrożność. Przestępcy coraz częściej wykorzystują nowe technologie, w tym elementy sztucznej inteligencji, aby uwiarygodnić swoje działania. Pamiętajmy - pracownicy banków nigdy nie proszą o wypłatę gotówki i przekazywanie jej osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem lub Policją.