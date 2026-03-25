Okradli seniorkę - wpadli w ręce jeleniogórskich kryminalnych Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Jeleniogórscy kryminalni zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o kradzież pieniędzy na szkodę 91-letniej mieszkanki miasta. Sprawcy działając pod legendą zbiórki odzieży wykorzystali zaufanie seniorki i jej nieuwagę, doprowadzając do utraty oszczędności w wysokości 20 tysięcy złotych.Teraz grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 5 marca br. w godzinach przedpołudniowych na terenie osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, około godziny 10.00 do drzwi mieszkania seniorki zapukały dwie osoby - kobieta oraz towarzyszący jej mężczyzna. Kobieta poinformowała, że zbiera starą odzież, a następnie poprosiła o jedzenie dla mężczyzny, tłumacząc, że jest on osobą chorą.

Seniorka, kierując się chęcią pomocy, wpuściła obie osoby do mieszkania. W trakcie wizyty kobieta opuściła lokal, twierdząc, że musi coś załatwić na wyższym piętrze budynku. W tym czasie pokrzywdzona przebywała z mężczyzną w kuchni, przygotowując dla niego posiłek. Po chwili kobieta wróciła, a następnie oboje opuścili mieszkanie. Dopiero po ich wyjściu 91-latka zorientowała się, że z portfela znajdującego się w szafce zniknęła gotówka w wysokości 20 tysięcy złotych.

Dzięki pracy operacyjnej oraz analizie zebranych informacji policjanci ustalili i zatrzymali osoby podejrzewane o popełnienie tego przestępstwa. Okazali się nimi 39-letnia kobieta oraz 53-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego. Zostali zatrzymani 24 marca br. w miejscu zamieszkania kobiety, a następnie trafili do policyjnego aresztu.

Oboje usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy oraz prowadzą działania zmierzające do odzyskania skradzionego mienia.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, nawet jeśli proszą o pomoc lub podają się za przedstawicieli różnych instytucji,

zachowujmy szczególną ostrożność wobec osób oferujących pomoc lub zbierających datki,

przechowujmy pieniądze i wartościowe przedmioty w miejscach trudno dostępnych dla osób postronnych,

w przypadku wizyty nieznanych osób poprośmy o pomoc sąsiadów lub skontaktujmy się z rodziną,

każdą podejrzaną sytuację niezwłocznie zgłaszajmy Policji.

Pamiętajmy - ostrożność i ograniczone zaufanie wobec obcych mogą uchronić nas przed utratą oszczędności.