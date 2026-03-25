Weszli do mieszkania przez balkon, by ratować życie nieprzytomnego mężczyzny Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Liczyła się każda sekunda, a zamknięte drzwi do mieszkania stanowiły barierę. Zaniepokojona kobieta poinformowała, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu z ojcem. Z mieszkania sąsiadki było widać, że mężczyzna leży na podłodze i nie reaguje na wołanie. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu wykorzystując drogę przez balkon, dotarli do nieprzytomnego seniora i udzielili mu niezbędnej pomocy. Decyzją przybyłych na miejsce medyków mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Dyżurny Komisariatu Policji II w Opolu otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która poinformowała, że od dłuższego czasu nie może się skontaktować ze swoim 67-letnim ojcem. Mężczyzna nie odbierał telefonu, nie otwierał drzwi mieszkania, w którym na co dzień przebywał ze swoją schorowaną 88-letnią matką. Zgłaszająca dodatkowo przekazała, że z balkonu sąsiadki widać jej ojca leżącego bez ruchu na podłodze.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, którzy pełnili służbę patrolową w tym rejonie. Policjanci po dotarciu na piętro bloku, gdzie znajdowało się mieszkanie potwierdzili, że drzwi są zamknięte, a znajdujący się w mieszkaniu mężczyzna jest nieprzytomny. Mundurowi wiedząc, że życie osoby może być zagrożone, podjęli błyskawiczną decyzję o wejściu do mieszkania przez balkon sąsiedniego lokalu. Wykorzystując uchylone drzwi balkonowe, policjanci szybko dostali się do środka.

Wewnątrz funkcjonariusze znaleźli leżącego na podłodze nieprzytomnego 67-latka. Jak się okazało, mężczyzna nieszczęśliwie się potknął i upadając uderzył o podłogę, co doprowadziło do utraty przytomności. Policjanci natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Decyzją medyków mieszkaniec Opola został przetransportowany do szpitala.

Najprawdopodobniej to właśnie dzięki czujności rodziny, pomocy sąsiedzkiej oraz zdecydowanej postawie policjantów pomoc nadeszła na czas i nie doszło do tragedii.

( KWP w Opolu / mw)