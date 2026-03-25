Złoty sukces sierżant Oliwii Mosek w roku 100-lecia sportu w Polskiej Policji Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj W dniach 21-22 marca w Świdniku odbył się III Puchar Polski Masters w pływaniu, w którym znakomity sukces odniosła sierżant Oliwia Masek z Komisariatu Policji w Kietrzu. Młoda dzielnicowa wystartowała w trzech konkurencjach na dystansach 50, 100, 200 metrów, zajmując pierwsze miejsca w każdej z nich. Sierżant Oliwia Mosek jest przykładem policjantki, która z powodzeniem łączy obowiązki zawodowe z pasją do pływania. Jej postawa pokazuje, że zaangażowaniem wytrwałość prowadzą do sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

W dniach 21-22 marca w Świdniku odbył się III Puchar Polski Masters w pływaniu. W wydarzeniu wzięło udział blisko 160 osób z Polski i Litwy. Sierżant Oliwia Masek startowała w trzech konkurencjach. Pływała stylem klasycznym na dystansach: 50, 100 i 200 metrów. Policjantka zdobyła 3 medale, zajmując pierwsze miejsca w każdej z nich.

Na co dzień sierżant Oliwia Mosek pełni służbę w Komisariacie Policji w Kietrzu. W szeregi Policji wstąpiła w 2023 roku, spełniając swoje wieloletnie marzenie o zawodzie wymagającym odwagi, odpowiedzialności i dyscypliny. Jak sama podkreśla, od zawsze marzyła o noszeniu policyjnego munduru, a sport pomógł jej ukształtować cechy niezbędne w codziennej służbie.

Kolejne sportowe osiągnięcia naszej funkcjonariuszki to nie tylko osobisty sukces, ale także dowód na to, że wysoka sprawność fizyczna i zdrowy styl życia mają istotne znaczenie w naszej codziennej służbie. Sierżant Oliwia Mosek pokazuje, że swoją determinacją i zaangażowaniem jest inspiracją dla młodych ludzi rozważających wstąpienie do naszej formacji oraz potwierdzeniem, że pasja i służba mogą iść w parze.