Skuteczne działania kryminalnych. 26-latek aresztowany za próbę oszustwa „na inwestycje” Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki właściwej reakcji pracowników banku oraz zdecydowanym działaniom operacyjnym kryminalnych z Sulęcina zatrzymano osobę podejrzaną o udział w oszustwie metodą „na inwestycje”. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Pierwszy sygnał o możliwym przestępstwie pojawił się, gdy mieszkaniec gminy Sulęcin zgłosił się do placówki bankowej z zamiarem zaciągnięcia kredytu na rzekome inwestycje w ropę naftową oraz krypto waluty. Czujność pracowników banku i ich podejrzenia co do możliwego oszustwa pozwoliły na szybkie przekazanie informacji odpowiednim służbom. Jak ustalili policjanci, w okresie od 5 do 12 marca nieznani sprawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzili w błąd pokrzywdzonego i doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Mężczyzna przekazał sprawcom środki finansowe w łącznej wysokości ponad 114 tysięcy złotych, zarówno w formie płatności kodem BLIK, jak i gotówki przekazanej nieznanej osobie. W celu uwiarygodnienia oszuści posunęli się nawet do wręczenia pokrzywdzonemu butelki z markowym alkoholem co miało stanowić początek dobrej i owocnej współpracy. Przestępczy proceder nie zakończył się na tym etapie.

W poniedziałek, 16 marca br., oszuści podjęli kolejną próbę wyłudzenia pieniędzy, żądając wpłaty 75 tysięcy złotych pod pretekstem umożliwienia wypłaty rzekomych zysków z inwestycji. Sprawą natychmiast zajęli się sulęcińscy kryminalni. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, zabezpieczyli dokumentację bankową, zweryfikowali miejsca przekazania środków oraz podjęli współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Centralnym Biurem Zwalczania Przestępczości.

W efekcie intensywnej pracy operacyjnej zatrzymano 26-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Jest on podejrzany o usiłowanie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, o doprowadzenie pokrzywdzonego do kolejnego niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.

Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami proponującymi szybkie i wysokie zyski z inwestycji. Każdorazowo warto skonsultować takie decyzje z rodziną, pracownikami banku lub bezpośrednio z Policją. Czujność i zdrowy rozsądek mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.